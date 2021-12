HTC Wildfire E2 Plus: annunciato ufficialmente (Di lunedì 20 dicembre 2021) La società taiwanese ha da poco annunciato la disponibilità, solo in Russia per adesso, del nuovo HTC Wildfire E2 Plus, smartphone di fascia entry level dotato di una capiente batteria ed un pannello LCD da 6,82? HD+ Il nuovo HTC Wildfire E2 Plus si configura come un dispositivo ultra economico adatto a chi cerca l’essenziale in un telefono. In linea generale il device ha un ampio display da 6,82” con risoluzione HD+, un modulo fotografico posteriore composto da 4 lenti e come SoC monta un Unisoc Tiger T610. Completano il quadro 4GB di RAM e 64GB di memoria ROM. Sorprende, aldilà del prezzo particolarmente esiguo, la presenza di Android 11 come sistema operativo. HTC Wildfire E2 Plus: scheda tecnica La dotazione completa prevede: Display: IPS LCD in 20,5:9 da ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 dicembre 2021) La società taiwanese ha da pocola disponibilità, solo in Russia per adesso, del nuovo HTCE2, smartphone di fascia entry level dotato di una capiente batteria ed un pannello LCD da 6,82? HD+ Il nuovo HTCE2si configura come un dispositivo ultra economico adatto a chi cerca l’essenziale in un telefono. In linea generale il device ha un ampio display da 6,82” con risoluzione HD+, un modulo fotografico posteriore composto da 4 lenti e come SoC monta un Unisoc Tiger T610. Completano il quadro 4GB di RAM e 64GB di memoria ROM. Sorprende, aldilà del prezzo particolarmente esiguo, la presenza di Android 11 come sistema operativo. HTCE2: scheda tecnica La dotazione completa prevede: Display: IPS LCD in 20,5:9 da ...

