Hong Kong ai 'patrioti'. Ma tre quarti degli elettori ignora il voto farsa

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A Pechino avevano preparato tutto per bene ormai da tempo, per essere sicuri che queste nuove elezioni locali anon fossero una replica della figuraccia inferta al Pcc – il Partito Comunista al potere in Cina da oltre settant’anni – quando, dopo una lunga stagione di proteste e scontri nelle piazze, i candidati democratici anti-comunisti si erano aggiudicati oltre il 90% dei seggi. Così stavolta laelettorale è andata in scena senza intoppi, dopo l’azzeramento di ogni forma di opposizione democratica - i politici e gli attivisti, tutti quanti chiusi in carcere oppure fuggiti all’estero – e soprattutto dopo il varo di una nuova legge elettorale che consente soltanto ai “” – ovvero ai candidati la cui “fede” comunista e pro-Pechino sia stata attentamente e preventivamente verificata dalle ...

Usa, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso "grave preoccupazione" per le nuove regole elettorali sul rinnovo del parlamentino di Hong Kong che ieri ha visto l'affluenza ...