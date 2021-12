Ho visitato il carcere di Vasto | il paradosso di una Casa di Lavoro dove nessuno può lavorare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando ho descritto la nostra visita al reparto Sestante deldi Torino, con le sue condizioni di vita di drammatico abbandono, ho raccontato anche l’incontro con M., un ragazzo di circa 25 anni dall’aria sperduta. Appena gli rivolsi la parola chiedendogli come stesse cominciò a piangere. Mi disse che aveva molta paura e voleva tanto rivedere sua madre. Diceva di non sapere perché fosse stato portato lì, mi pregava di farlo trasferire altrove. M., portatore di una diagnosi psichiatrica, era in attesa di una diversa collocazione. Il ragazzova venire accolto da una struttura di tipo sanitario, per essere sostenuto nei suoi bisogni terapeutici e socio-assistenziali. Uscita dalho telefonato alla madre, di cui M. ricordava il numero a memoria e che mi aveva dettato. La madre mi ha spiegato che M. si trovava in ...