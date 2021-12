“Ho dolori ovunque | mi sa che ho il Covid” | preoccupazione per l’influencer in dolce attesa

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è certamente un momento facile per Clizia Incorvaia.e compagna di Paolo Ciavarro sta infatti aggiornando tramite Instagram i suoi tantissimi fan sulle condizioni di salute della sua piccola Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, frontman della band “Le Vibrazioni”. La primogenita, infatti, ha contratto il-19, anche se fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. LEGGI ANCHE => “Vaccinatevi in gravidanza. Pensate anche agli altri…”: il commosso appello di Clizia Incorvaia “La cucciola ha un po’ di febbriciattola, ma pare arzilla”, ha detto Clizia Incorvaia in una delle sue Storie su Instagram pubblicata ieri.ha poi confermato di sentirsi bene e di dover fare il tampone nella giornata di domani, martedì 21 ...

Corriere dello Sport.it

