Highlights secondo gigante maschile Alta Badia 2021 | Odermatt vince davanti a De Aliprandini VIDEO

I VIDEO Highlights del secondo slalom gigante dell'Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino maschile e svoltosi lunedì 20 dicembre. Marco Odermatt vince e si conferma pettorale giallo, fermando il cronometro sul tempo complessivo di 2'26?07. Seconda posizione per Luca De Aliprandini (+1?01), che conquista così il suo primo podio in Coppa del Mondo dopo la medaglia vinta ai Mondiali. Completa il podio il tedesco Alexander Schmid, staccato di 1?09 dal vincitore. Buona prova anche per l'azzurro Filippo Della Vite, che recupera dieci posizioni e chiude ventesimo. Giovanni Borsotti è invece 22esimo al termine, 25esimo Simon Mauberger.

