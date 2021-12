Harry Styles rifiuta il mega ingaggio per amore di Olivia Wilde: meglio lei dei soldi (Di lunedì 20 dicembre 2021) meglio lei dei soldi. Così la pensa Harry Styles. Che ha rifiutato un mega ingaggio per passare Capodanno con la fidanzata Olivia Wilde. Foto Ansa Alla lista di quelli che hanno fatto «il gran rifiuto» ora si è aggiunto anche il suo nome. Harry Styles avrebbe scelto l’amore al posto dei soldi. Preferendo passare il tempo con la fidanzata Olivia Wilde. E non con un ristrettissimo numero di fan. GUARDA QUI LE FOTO PIÙ BELLE DI Harry E Olivia La proposta indecente a Miami Racconta in esclusiva il quotidiano inglese The Sun che Harry Styles è stato offerto 1 milione di ... Leggi su amica (Di lunedì 20 dicembre 2021)lei dei. Così la pensa. Che hato unper passare Capodanno con la fidanzata. Foto Ansa Alla lista di quelli che hanno fatto «il gran rifiuto» ora si è aggiunto anche il suo nome.avrebbe scelto l’al posto dei. Preferendo passare il tempo con la fidanzata. E non con un ristrettissimo numero di fan. GUARDA QUI LE FOTO PIÙ BELLE DILa proposta indecente a Miami Racconta in esclusiva il quotidiano inglese The Sun cheè stato offerto 1 milione di ...

