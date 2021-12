Gru caduta a Torino, tre ipotesi per il crollo: cedimento del suolo, errore umano o guasto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono tre ipotesi principali attorno alle quali ruota l’indagine sulla gru crollata in via Genova a Torino che ha provocato la morte di Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Filotico. La prima è quella di un cedimento del terreno che potrebbe aver provocato un’inclinazione del mezzo. È quella fatta anche dai vigili del fuoco nell’immediatezza della tragedia. Ma la prova regina, ovvero il piccolo cedimento osservato alla base della gru, secondo gli investigatori sarebbe una conseguenza del crollo e non la causa. Il basamento si è piegato andando ad affossarsi nel manto stradale nella caduta della torre verticale. L’altra ipotesi verte sulla possibilità di un errore umano. Una manovra sbagliata, secondo questo scenario, potrebbe ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono treprincipali attorno alle quali ruota l’indagine sulla gru crollata in via Genova ache ha provocato la morte di Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Filotico. La prima è quella di undel terreno che potrebbe aver provocato un’inclinazione del mezzo. È quella fatta anche dai vigili del fuoco nell’immediatezza della tragedia. Ma la prova regina, ovvero il piccoloosservato alla base della gru, secondo gli investigatori sarebbe una conseguenza dele non la causa. Il basamento si è piegato andando ad affossarsi nel manto stradale nelladella torre verticale. L’altraverte sulla possibilità di un. Una manovra sbagliata, secondo questo scenario, potrebbe ...

Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - angiuoniluigi : RT @Corriere: La gru caduta a Torino: «Un botto terribile e sono salvo, ho davanti agli occhi l’immagine dei 3 operai» - Corriere : La gru caduta a Torino: «Un botto terribile e sono salvo, ho davanti agli occhi l’immagine dei 3 operai» - grandemostro1 : RT @Thelma02559007: Riposate in pace Marco, Roberto e Filippo,i tre operai vittime della caduta della gru a Torino! ?????? - lazzaro14 : Come è caduta la gru di Torino, le testimonianze: “Ondeggiava, sembrava un arcobaleno” -