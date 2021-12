Green Pass ridotto e tampone obbligatorio anche per vaccinati: le cose da sapere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con le feste di Natale e di fine anno ormai imminenti, la curva dei contagi Covid in pericolosa risalita e la variante Omicron che preoccupa sempre più, il Governo potrebbe mettere al vaglio una serie di nuovi provvedimenti che, pur non portando a chiusure totali come accaduto lo scorso inverno, potrebbe introdurre nuove restrizioni e indicazioni anche per i vaccinati. Si saprà qualcosa di più solo dopo la riunione convocata per giovedì 23, ma intanto le ipotesi cominciano a circolare, e riguardano soprattutto Green Pass e tamponi, soprattutto considerando che gli studi più recenti sembrano ormai definitivamente confermare che la copertura vaccinale si riduca notevolmente dopo cinque mesi. Pare perciò si stia pensando a una riduzione della durata del Green Pass, che dai nove mesi ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con le feste di Natale e di fine anno ormai imminenti, la curva dei contagi Covid in pericolosa risalita e la variante Omicron che preoccupa sempre più, il Governo potrebbe mettere al vaglio una serie di nuovi provvedimenti che, pur non portando a chiusure totali come accaduto lo scorso inverno, potrebbe introdurre nuove restrizioni e indicazioniper i. Si saprà qualcosa di più solo dopo la riunione convocata per giovedì 23, ma intanto le ipotesi cominciano a circolare, e riguardano soprattuttoe tamponi, soprattutto considerando che gli studi più recenti sembrano ormai definitivamente confermare che la copertura vaccinale si riduca notevolmente dopo cinque mesi. Pare perciò si stia pensando a una riduzione della durata del, che dai nove mesi ...

elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - borghi_claudio : @maxdantoni Forse perché in realtà i nostri contagiati sono cinque volte i numeri ufficiali ma girellano tranquilli… - matteorenzi : Bisogna accelerare i tempi per la terza dose. Ne ho parlato oggi a @qn_lanazione in una intervista a tutto campo, d… - weakvisions : RT @Lorena_Sca_: Siete stati in un centro commerciale in questi giorni? A nessuno è venuto in mente che forse poteva essere uno di quei luo… - LuigiF97101292 : RT @ImolaOggi: Ipotesi Super green pass esteso ai centri commerciali -