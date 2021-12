Green pass ridotto a 7 o 5 mesi: cosa potrebbe decidere il Governo il 23 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la riunione convocata a Palazzo Chigi per il 23 dicembre, si discuterà dell’obbligo del tampone anche ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi nei giorni di Capodanno e anche della riduzione della durata del Green pass. L’obiettivo è contenere i contagi durante le festività. LEGGI ANCHE: Irpef, Irap, bollette e bonus: tutte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante la riunione convocata a Palazzo Chigi per il 23, si discuterà dell’obbligo del tampone anche ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi nei giorni di Capodanno e anche della riduzione della durata del. L’obiettivo è contenere i contagi durante le festività. LEGGI ANCHE: Irpef, Irap, bollette e bonus: tutte L'articolo proviene da Inews.it.

