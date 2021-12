Green Pass ridotto a 6 mesi e tampone obbligatorio per i vaccinati: le misure anti-Covid al vaglio del governo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid, Green Pass a sei mesi, tamponi per vaccinati: le misure del governo Dalla validità del Green Pass ridotta a sei mesi all’obbligo di tamponi anche per i vaccinati per alcuni eventi: sono alcune delle misure al vaglio del governo per contrastare l’avanzata dell’epidemia di Covid, che sembra diventata inarrestabile a causa della variante Omicron. Le norme verranno discusse nel corso della Cabina di Regia convocata dal premier Mario Draghi per giovedì 23 dicembre ed eventualmente approvate in un successivo consiglio dei ministri. Le misure, che dovrebbero entrare in vigore subito dopo Natale, partono da un ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021)a sei, tamponi per: ledelDalla validità delridotta a seiall’obbligo di tamponi anche per iper alcuni eventi: sono alcune dellealdelper contrastare l’avanzata dell’epidemia di, che sembra diventata inarrestabile a causa della variante Omicron. Le norme verranno discusse nel corso della Cabina di Regia convocata dal premier Mario Draghi per giovedì 23 dicembre ed eventualmente approvate in un successivo consiglio dei ministri. Le, che dovrebbero entrare in vigore subito dopo Natale, partono da un ...

