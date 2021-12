Green pass, Gismondo: “5-6 mesi a vaccinati e 1 anno a guariti” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il Green pass a mio avviso dovrebbe essere un certificato vaccinale e quindi dovrebbe durare esattamente quanto durano i vaccini” anti-Covid, ossia “da 5 a 6 mesi in questo momento”, secondo le informazioni scientifiche disponibili sulla protezione conferita dall’immunizzazione. “Mentre per i guariti” dall’infezione la validità del pass potrebbe arrivare “anche fino a un anno, perché mantengono l’immunità” più a lungo. Propone queste scadenze Maria Rita Gismondo, direttrice Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. In vista della Cabina di regia che giovedì 23 dicembre discuterà di nuove misure per contenere la quarta ondata di Covid-19, mentre cresce la variante Omicron e preoccupano le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Ila mio avviso dovrebbe essere un certificato vaccinale e quindi dovrebbe durare esattamente quanto durano i vaccini” anti-Covid, ossia “da 5 a 6in questo momento”, secondo le informazioni scientifiche disponibili sulla protezione conferita dall’immunizzazione. “Mentre per i” dall’infezione la validità delpotrebbe arrivare “anche fino a un, perché mantengono l’immunità” più a lungo. Propone queste scadenze Maria Rita, direttrice Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. In vista della Cabina di regia che giovedì 23 dicembre discuterà di nuove misure per contenere la quarta ondata di Covid-19, mentre cresce la variante Omicron e preoccupano le ...

Advertising

borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - borghi_claudio : Quanti milioni ne farebbe incazzare il green pass a sei mesi? ?? - MarcoAn64248061 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: Italia verso la #zonaArancione. Green pass ridotto e nuove restrizioni per Capodanno. - Spicci3 : @si_monce Il piccolo lord Green Pass -