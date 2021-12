Green pass e tamponi | vaccinati e mazziati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 È sempre colpa nostra: adesso il lasciaare dura di meno. Ci trattano come dei minus habens e va bene così dopo tutte le falsità raccontate dagli espertoni. Complici i giornali! 06:25 Antonella Viola sulla Stampa scrive che isono “una risposta scomposta dettata dal panico”. 08:46 Il Fatto Quotidiano ha il coraggio di dire che stavamo meglio con Conte e Arcuri. Adesso non esageriamo eh! 09:55 Vaccino, ci avete raccontano che era la panacea di tutti i mali e adesso chi ha fatto la terza dose deve pure farsi il tampone per andare al cinema. Ma per favore! 12:05 Quirinale, ideona della Meloni per Letizia Moratti al Colle. 13:53 Ursula von der Leyen dice che l’Italia cresce alla grande… 14:50 L’inchiesta, pfiuuuu, della Stampa sul Pnrr che funziona e quella della postale sullo sberleffo al ministro Giovannini pubblicata dal ...

Advertising

elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - borghi_claudio : Quanti milioni ne farebbe incazzare il green pass a sei mesi? ?? - borghi_claudio : @maxdantoni Forse perché in realtà i nostri contagiati sono cinque volte i numeri ufficiali ma girellano tranquilli… - ilfaroonline : Fiumicino, al ristorante senza Green pass: clienti e titolare multati, locale chiuso - adrianobusolin : RT @ImolaOggi: RISVEGLI Ma che cosa credevano gli ULTRAVAX, che il green pass fosse stato creato per la loro felicità? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Per questa ragione Draghi ha introdotto, oltre al, l'obbligo di . Regola che vale sia per i vaccinati che per coloro che non sono immunizzati. Non è tutto. Il commissario all'emergenza ...di Silvia Morosi Gli aggiornamenti sul coronavirus di lunedì 20 dicembre Si va verso una riduzione della validità del. Fanno discutere le ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'obbligo di mascherine all'aperto. Il ministro della Salute Roberto Speranza : "Nessuna decisione è ...Il Green Game in questa edizione raggiungerà oltre 130 Scuole ... la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la Finalissima Nazionale dove incontrerà le migliori ...2' di lettura 20/12/2021 - Le Marche sono ufficialmente passate in zona gialla. Da lunedì 20 dicembre entrano in vigore nuove misure anti Covid legate al superamento di tutti i parametri di attenzione ...