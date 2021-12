Green Pass e tamponi, il Governo Draghi prepara la svolta: ecco come (Di lunedì 20 dicembre 2021) In vista delle ormai imminenti Feste natalizie il Governo presieduto da Mario Draghi si prepare a varare una stretta su Green Pass e sui tamponi. ecco cosa accadrà nel Consiglio dei Ministri del prossimo 23 dicembre La rapida diffusione della variante Omicron unita all’ostinazione dei No Vax obbliga l’Esecutivo ad una serie di scelte impopolari. Tutti i dettagli Siamo entrati nella settimana del Natale e nei giorni giorni finali del 2021 che culmineranno nei Veglioni di Capodanno. Ma la situazione contagi da coronavirus Covid-19 non accenna purtroppo a diminuire. Due i fattori che la determinano. La diffusione della variante Omicron che si teme possa generare una vera e propria quarta ondata e l’eccessiva presenza di cittadini No Vax che facilitano la diffusione e la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021) In vista delle ormai imminenti Feste natalizie ilpresieduto da Mariosi prepare a varare una stretta sue suicosa accadrà nel Consiglio dei Ministri del prossimo 23 dicembre La rapida diffusione della variante Omicron unita all’ostinazione dei No Vax obbliga l’Esecutivo ad una serie di scelte impopolari. Tutti i dettagli Siamo entrati nella settimana del Natale e nei giorni giorni finali del 2021 che culmineranno nei Veglioni di Capodanno. Ma la situazione contagi da coronavirus Covid-19 non accenna purtroppo a diminuire. Due i fattori che la determinano. La diffusione della variante Omicron che si teme possa generare una vera e propria quarta ondata e l’eccessiva presenza di cittadini No Vax che facilitano la diffusione e la ...

