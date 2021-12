Green Pass alle elementari e studenti al posto degli insegnanti non vaccinati, le prossime mosse del Governo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scuola sempre più incerta. Sul tavolo del Governo compare l’ipotesi d’introdurre il Green Pass obbligatorio già alle elementari. Situazione sempre più incerta e non solo per quanto riguarda il Natale. I contagi aumentano nonostante, ormai, quasi il 90% della popolazione sopra i dodici anni abbia ricevuto due dosi di vaccino. Il rischio di dover chiudere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scuola sempre più incerta. Sul tavolo delcompare l’ipotesi d’introdurre ilobbligatorio già. Situazione sempre più incerta e non solo per quanto riguarda il Natale. I contagi aumentano nonostante, ormai, quasi il 90% della popolazione sopra i dodici anni abbia ricevuto due dosi di vaccino. Il rischio di dover chiudere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - borghi_claudio : Quanti milioni ne farebbe incazzare il green pass a sei mesi? ?? - AnonimoLibero : @repubblica Omicron? Siete sempre più piccoli e menzonieri. Un fasullo green pass ed un vaccino che non è sono la c… - subba_monica : RT @gianluca826: VIDEOMESSAGGIO #Puzzer 20/12/2021 La Manifestazione è annullata. Eravamo accecati dalla rabbia. Il senso di impotenza mi… -