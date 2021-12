Graziano Rossi, padre di Valentino in ospedale: le sue condizioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato ricoverato all’ospedale di Fano Graziano Rossi, padre di Valentino è ricoverato da sabato 18 dicembre presso l’ospedale di Fano nel reparto di Neurologia. Rossi senior, 67 anni ha avuto un malore nel weekend mentre era nella sua abitazione di Tavullia. Non destano preoccupazioni comunque, stando all’ultimo bollettino, le condizioni di salute di Graziano Rossi. Secondo “Il Resto del Carlino”, Valentino Rossi sarebbe in contatto con l’ospedale di Pesaro per avere costanti aggiornamenti. Per il momento i medici non dimetteranno comunque Graziano Rossi, fino a quando le condizioni non saranno ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato ricoverato all’di Fanodiè ricoverato da sabato 18 dicembre presso l’di Fano nel reparto di Neurologia.senior, 67 anni ha avuto un malore nel weekend mentre era nella sua abitazione di Tavullia. Non destano preoccupazioni comunque, stando all’ultimo bollettino, ledi salute di. Secondo “Il Resto del Carlino”,sarebbe in contatto con l’di Pesaro per avere costanti aggiornamenti. Per il momento i medici non dimetteranno comunque, fino a quando lenon saranno ...

