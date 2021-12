“Grave polmonite da Covid”: bambina di sette mesi ricoverata al Bambino Gesù di Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una bambina di sette mesi è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù a causa di una forma Grave di Covid. La piccola è stata trasferita da Cosenza la scorsa notte con un volo dell’Aeronautica militare. Secondo il bollettino dei medici medici ha sviluppato una polmonite bilaterale e “presenta un danno alveolare simile a quello degli adulti”. Nelle ultime ore è stato però registrato un lieve miglioramento: “Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata”. Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unadiin terapia intensiva all’ospedale pediatrico dia causa di una formadi. La piccola è stata trasferita da Cosenza la scorsa notte con un volo dell’Aeronautica militare. Secondo il bollettino dei medici medici ha sviluppato unabilaterale e “presenta un danno alveolare simile a quello degli adulti”. Nelle ultime ore è stato però registrato un lieve miglioramento: “Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata”.

