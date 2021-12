Grande Fratello Vip | ventinovesima puntata in diretta – Scontro Signorini vs Bruganelli | Soleil rivede Alex

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 arriva alla settimana di Natale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. GF Vip 6: laminuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.45: “Che la festa incominci”.dà così il via alla serata, in uno studio “addobbato” per il Natale. Intanto, tutti i “vipponi” al televoto sono schierati al freddo e al gelo in passerella. 21.52: Riunito il gruppo in salone, si parla delle mille fatiche che ha fatto Carmen in settimana per preparare il balletto di ...