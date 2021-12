Grande Fratello Vip, Valeria Marini sbotta furiosa e scatena la lite (VIDEO) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante le prove dello show, Valeria Marini si infuria e minaccia di lasciare il progetto per il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante le prove dello show,si infuria e minaccia di lasciare il progetto per ilVip.

Advertising

SaradalleM : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Sophie su Basciano: 'È il mio tipo, ma non provo interesse' - VicolodelleNews : #GfVip, #AldoMontano in una diretta spara a zero su #AlexBelli e #SoleilSorgé, siete d’accordo con lui? Per leggere… - ivic00633480 : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - giordi63 : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… -