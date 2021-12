Grande Fratello Vip: “Si sono messi d’accordo” | Ex gieffina inchioda Sophie e Gianmaria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese e rivelazioni. I concorrenti eliminati stanno facendo delle rivelazioni scottanti che riguardano gli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip, Sophie e Gianmaria-AltranotiziaAl Grande Fratello Vip non mancano le sorprese e più si va avanti e più la trama, come in una fiction, diventa complicata. Molti telespettatori hanno gridato alla finzione per quanto riguarda il rapporto Belli, Duran e Soleil ma questa volta gli attori sarebbero altri due gieffini. La coppia starebbe fingendo a detta di un’ex gieffina molto delusa dai suoi ex inquilini. Cosa ha raccontato l’ex inquilina del Gf Vip 6? Grande ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) IlVip non smette di regalare sorprese e rivelazioni. I concorrenti eliminati stanno facendo delle rivelazioni scottanti che riguardano gli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia.Vip,-AltranotiziaAlVip non mancano le sorprese e più si va avanti e più la trama, come in una fiction, diventa complicata. Molti telespettatori hanno gridato alla finzione per quanto riguarda il rapporto Belli, Duran e Soleil ma questa volta gli attori sarebbero altri due gieffini. La coppia starebbe fingendo a detta di un’exmolto delusa dai suoi ex inquilini. Cosa ha raccontato l’ex inquilina del Gf Vip 6?...

