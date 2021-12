Grande Fratello Vip, più votato tra Miriana, Lulù, Gianmaria, Manuel, Marini-Urtis, Carmen, Biagio: i sondaggi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si avvicina una nuova ricca puntata del Grande Fratello Vip durante la quale scopriremo anche chi è stato il concorrente più votato nell’ultimo televoto indetto lo scorso venerdì. Nomination affollatissima, quella che ci siamo lasciati alle spalle e che vede diversi nomi pronti a cimentarsi con il giudizio del pubblico da casa. Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si avvicina una nuova ricca puntata delVip durante la quale scopriremo anche chi è stato il concorrente piùnell’ultimo televoto indetto lo scorso venerdì. Nomination affollatissima, quella che ci siamo lasciati alle spalle e che vede diversi nomi pronti a cimentarsi con il giudizio del pubblico da casa.Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Iulian_b86 : @GPDP_IT Oh be dai...per un altro anno sono tranquillo rispetto al GRANDE FRATELLO. Grazie @GPDP_IT per un altro an… - raffinatissimo_ : ??attenzione maria ha detto che se salvate sull’app mediaset infinity e sul sito del grande fratello vip, guido rito… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e il retroscena `piccante`: `Sono entrata in confessionale ed era nudo` - Il F… - ddicocosee : oggi grande soddisfazione personale con mio fratello che canta gazzelle e i ptn - librafly1 : RT @aldovalente02: La cosa più brutta non è lo scherzo, che non costituisce pericolo perché il nuovo ragazzo ha già fatto qualche battuta s… -