Grande Fratello Vip | Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan a un passo dal bacio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’attrazzione trasi fa sempre più intensa e due coinquilini sono più intimi che mai. Sta per nascere una nuova coppia nella casa delVip? Certo è che loro fanno sempre più fatica a stare l’uno lontano dall’altra e, durante un momento di coccole in giardino, hanno resistito a malapena alla tentazione di scambiarsi unsi sono concessi in giardino un momento insieme fatto di sguardi intensi e complicità. Occhi negli occhi, mani che si sfiorano, carezze sul viso in un crescendo di sensualità. Lui sembra molto combattuto e diviso tra l’istinto di lasciarsi andare e il pensiero della sua fidanzata che lo guarda da Casa: “Devo starti lontano però non ce la faccio”, ...