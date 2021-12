Grande Fratello Vip anticipazioni | lunedì 20 dicembre una nuova puntata con due nuovi ingressi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Penultimo appuntamento dell’anno con il reality show più visto della nostra televisione. La ventinovesimadelVip6 condotta come sempre da Alfonso Signorini questa sera202021 in prima serata su Canale5 ci mostrerà i concorrenti ancora alle prese con importanti cambiamenti. Stando ai rumors che circolano in rete non si fermerebbero infatti inella casa più spiata d’Italia, con gli inquilini che dovrebbero fare la loro conoscenza con altri dueVipponi. Il conduttore al fianco delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe si muoverà tra le tante tematiche diche fatichiamo a credere più buone nonostante si sia a ridosso del Natale, con gli ultimi avvicinamenti ...

Advertising

gaetanoangello1 : @SpudFNVPN Vabbè ma stai rispondendo a uno che commenta il Grande Fratello ?? - call_the_kernel : @Gazzetta_it @MarcoIaria1 Anche se la #SerieA è più pilotata del Grande Fratello, devi comunque giocare un minimo s… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - Pamela56132182 : Tommaso Zorzi contro Soleil 'Situazioni Arte Fatte' #GFvip @GrandeFratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

... sono certo che sarebbe un Capo dello Stato di equilibrio e dipeso internazionale , ha la ... come candidato governatore del centrodestra, sembrava potesse essere Gaetano Miccichè ,di ...In molti si stanno chiedendo in queste ore se Alessandro Basciano , neo - entrato alVip , si è rifatto o meno le labbra: a smascherarlo è stata la coinquilina Lulù Selassiè , che non è riuscita a fare a meno di porgli in modo diretto la domanda in questione. I due si ...Nella tarda mattina di ieri, domenica 19 dicembre, è venuto a mancare Pietro Crementi, per tutti Pirì, anima e incarnazione stessa della 100 Km del Passatore.Nella tarda mattina di ieri, domenica 19 dicembre, è venuto a mancare Pietro Crementi, per tutti Pirì, anima e incarnazione stessa della 100 Km del Passatore.