Grande Fratello Vip | Alex Belli e Delia Duran sognano un figlio | «Non abbiamo bisogno del matrimonio»

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nella Casa del 'Vip 6 ' i nuovi ingressi generano nuovi equilibri. In particolare Alessandro Basciano , che senza mezzi termine confessa di avere un interesse per Sophie Codegoni . Attrazione che, ...Assente invece ilPaolo, andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel ... Il cast e la sigla di A Casa tutti Bene Un cast dilivello accompagna la visione del regista: ...Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande fermento per la preparazione dello show in occasione del Natale, che i Vipponi presenteranno in diretta su Canale5. Vedendo che Carmen Russo ha cambiato ...Su Instagram Aldo Montano, come riportato testualmente dal sito "Gossip e Tv", ha voluto parlare della sua avventura nella casa del "Grande Fratello Vip".