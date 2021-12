Grande Fratello Vip 6, giorno 98: commenti al live (Di lunedì 20 dicembre 2021) giorno 98 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021)98 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

immamasiero1 : @GF_diretta Be cara Cristina hai perfettamente ragione il vostro era il vero grande fratello nn ora tutto pilotato pure la vincitrice soleil - Robi_1978 : @DarkLadyMouse Io ci sono scesa da Torino per farmi fare un tatuaggio (da mio fratello tatuatore in Umbria) proprio… - chiara_sciuto : RT @elebenny98: Il percorso di Aldo Montano in 3 mesi di Grande Fratello riassunto in un video #GFVIP - zazoomblog : Le vere luci del Natale Elektra o il Grande Fratello Vip? La tv del 20 dicembre - #Natale #Elektra #Grande… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il momento delicato di Katia Ricciarelli: “Mi sento vedova” -