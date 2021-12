Grande Fratello Vip 2021 | anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi | 20 dicembre

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Questa sera, lunedì 20, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda ilVip. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte ledi, 20Nel corso delladi stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Ci sarà spazio poi per l’arrivo di nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e saranno così pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Dopo l’entrata di tre nuovi concorrenti nel corso della ...