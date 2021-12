Governo: Meloni, 'a Draghi regalerei per Natale un vino rosso italianissimo' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A Draghi per Natale regalerei un buon vino rosso, italianissimo...''. Lo dice a 'Un giorno da pecora' Giorgia Meloni. Per ubriacarsi?, scherzano i conduttori. "Ma sì, così non ci pensa...", replica divertita la leader di Fdi. A "Salvini invece", confida Meloni, "regalerei un cesto di prodotti tipici. a Letta donerei un libro, perché mi sembra una persona che legge molto...''. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Aperun buon...''. Lo dice a 'Un giorno da pecora' Giorgia. Per ubriacarsi?, scherzano i conduttori. "Ma sì, così non ci pensa...", replica divertita la leader di Fdi. A "Salvini invece", confida, "un cesto di prodotti tipici. a Letta donerei un libro, perché mi sembra una persona che legge molto...''.

