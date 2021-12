(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi lunedì 20Clarissa Selassié, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha rivelato di essere pronta a intraprendere azioni legali contro Maria Monsé se qualche dichiarazione dovesse ledere la dignità sua e delle sorelle Jessica e Lulù del ‘Grande Fratello Vip 6’: Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali. Memo Remigi risentito per l’eliminazione da Ballando con le stelle? Memo Remigi, non ripescato nella scorsa puntata di ‘Ballando con le ...

Advertising

IncontriClub : Gossip: le notizie del 20 dicembre 2021 - gossipblogit : Gossip: le notizie del 20 dicembre 2021 - infoitcultura : Gossip: le notizie del 18 dicembre 2021 - VirgilioIndoran : @fattoquotidiano @marcotravaglio @a_padellaro Caro Marco Travaglio sono un tuo estimatore ma spesso sul tuo giorna… - matteoduranti10 : RT @fedesaetta: siamo nel 2021 e ci sono ancora coglioni che sotto ai post in cui si riportano notizie\gossip su personaggi famosi, ripeto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip notizie

ComingSoon.it

Tutte le principalididi oggi domenica 19 dicembre 2021 Manuela Ferrera, ex fidanzata di Biagio d'Anelli del ' Grande Fratello Vip 6 ', dalle pagine del settimanale 'Di Più', ha voluto mettere in guardia ...Nessun freno per Jo Squillo. L'attivista e conduttrice milanese, ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 6, attaccando molti dei ...Buone notizie per Chris Pratt e sua moglie Katherine Schwarzenegger: la coppia sarebbe in attesa del suo secondo bebè. La notizia è stata pubblicata durante il weekend da People che ha raccolto le con ...La finale di All Together Now 2021, ha visto trionfare Gaicomo Voli: ecco il riassunto dell'ultima puntata con esibizioni e ospiti | 19 dicembre ...