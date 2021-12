Google crea una AI in grado di ricostruire le foto come i film di fantascienza: ecco come funziona (Di lunedì 20 dicembre 2021) Molti di voi avranno notato, soprattutto nei film un po’ datati, diciamo dagli anni ’80 fino a quelli di primi 2000, la presenza di computer iper tecnologici in grado di ricostruire in altissima qualità una foto, partendo da un primo piano molto sgranato. Google Ai immagini, 20/12/2021 – Computermagazine.itUn esempio lampante è la serie tv di Italia Uno, CSI, dove spesso e volentieri vengono effettuate delle vere e proprio diavolerie attraverso la tecnologia, impossibili da replicare nella vita reale. Ebbene, sembra che Google sia veramente riuscita a creare qualcosa di simile, attraverso un algoritmo chiamato Super Resolution via Repeated Refinements, sviluppato dal Brain Team dello stesso Big G. Noto anche come SR3, questo algoritmo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Molti di voi avranno notato, soprattutto neiun po’ datati, diciamo dagli anni ’80 fino a quelli di primi 2000, la presenza di computer iper tecnologici indiin altissima qualità una, partendo da un primo piano molto sgranato.Ai immagini, 20/12/2021 – Computermagazine.itUn esempio lampante è la serie tv di Italia Uno, CSI, dove spesso e volentieri vengono effettuate delle vere e proprio diavolerie attraverso la tecnologia, impossibili da replicare nella vita reale. Ebbene, sembra chesia veramente riuscita are qualcosa di simile, attraverso un algoritmo chiamato Super Resolution via Repeated Refinements, sviluppato dal Brain Team dello stesso Big G. Noto ancheSR3, questo algoritmo ...

