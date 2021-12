Goliarda Sapienza | la libertà nel grande romanzo contemporaneo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio alla scoperta di una complessa scrittrice contemporanea. Parleremo di, anticonformismo, carcere e talento narrativo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alla sue opere. “Scriveva come leggeva, da lettrice, scriveva per i lettori più puri e lontani, con abbandono lucido e insieme passionale, affettuoso e sensuoso, attenta ai battiti cardiaci di un’opera, più che ai concetti e alle forme”. Così Angelo Pellegrino nella prefazione di “L’arte della gioia” descrive il modo di scrivere diche fu sua compagna di vita per 20 anni. Uno stile che trae fortemente spunto dalle esperienze di vita. E quella difu un’esistenza difficile ...