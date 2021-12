Gol Kessie | presidente Aia | “Giusto annullare | ecco il motivo”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredo Trentalangedell’Aia parla del gol annullato a Kessi in Milan-Napoli, ma anche di quello annullato all’Atalanta. Mentre in rete continuano ad impazzare le polemiche arriva il verdetto di Trentalange sul gol annullato al Milan contro il Napoli. Ildell’Aia prende posizione anche sul gol annullato in Atalanta-Roma e dice: “Entrambe le decisioni sono giuste“. Trentalange: “il gol del Milan col Napoli” Dopo Milan-Napoli sono state molte le versioni le contestazioni sul gol annullato a. Stefano Pioli ha protestato molto anche al termine del match, così come i tifosi rossoneri hanno riversato la loro rabbia sui social. Sulla questione è intervenuto ildell’Aia che ha detto: “Su questi episodi ci sono sempre margini di ...

... piuttosto che soffermarmi sulannullato al Milan dall'arbitro Massa su segnalazione della VAR che i commentatori televisivi, qui in Repubblica Ceka, ritenendo ildi, più che regolare, ...... Gasperini si è lamentato della decisione di non convalidare il 2 - 2 della Dea, rossoneri arrabbiati per ilannullato a. Ma la regola dice "chiaramente che se un calciatore fa un'azione ...É un torneo vivace, equilibrato, ricco di gol e polemiche Var ... Il Milan ha fallito la gara di ieri, al di là del pareggio di Kessie che non mette d’accordo nessuno perchè è dubbia ...Alfredo Trentalange presidente dell'Aia parla del gol annullato a Kessi in Milan-Napoli: "Giroud impatta sull'azione".