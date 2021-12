Gol annullato a Kessiè, Massa ha avuto pochi dubbi: il motivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’arbitro Davide Massa, ieri fischietto di Milan-Napoli terminata con la vittoria degli azzurri per 0-1, è stato elogiato con il VAR Di Paolo da diversi quotidiani in mattinata. La Repubblica, nella sua edizione odierna, ci ha tenuto a parlare ancora più esclusivamente della prestazione dell’arbitro, motivando la sua scelta di annullare il gol di Kessiè al 90?. “Quando Kessié ha spedito in porta il gol di un 1-1 che pareva quasi definitivo, quasi nessuno era sfiorato dal sospetto di un’irregolarità. Ma in quei secondi gli arbitri VAR al video avevano già messo nel mirino la posizione di Olivier Giroud“, scrive il quotidiano, che poi precisa. “La domanda che si sono posti il VAR Di Paolo e l’Avar De Meo è una soltanto, ovvero se Giroud impattasse sull’azione: Massa ha impiegato pochi replay per farsi un’idea. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’arbitro Davide, ieri fischietto di Milan-Napoli terminata con la vittoria degli azzurri per 0-1, è stato elogiato con il VAR Di Paolo da diversi quotidiani in mattinata. La Repubblica, nella sua edizione odierna, ci ha tenuto a parlare ancora più esclusivamente della prestazione dell’arbitro, motivando la sua scelta di annullare il gol dial 90?. “Quando Kessié ha spedito in porta il gol di un 1-1 che pareva quasi definitivo, quasi nessuno era sfiorato dal sospetto di un’irregolarità. Ma in quei secondi gli arbitri VAR al video avevano già messo nel mirino la posizione di Olivier Giroud“, scrive il quotidiano, che poi precisa. “La domanda che si sono posti il VAR Di Paolo e l’Avar De Meo è una soltanto, ovvero se Giroud impattasse sull’azione:ha impiegatoreplay per farsi un’idea. ...

