Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala in maniera pesante scendendo dopo anni sotto il 14%. Nel centrodestra recupera la Lega su Fratelli d'Italia L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 20 dicembre Pd - 22,2 (+0,1% rispetto al 13 dicembre) FdI - 19,7% (-0,5%) Lega - 19,6% (+0,6%) M5S - 13,9% (-0,4%) FI - 7,4% (-0,3%) Azione - 4% (+0,2%) Italia Viva - 2,2% (+0,1%) - Euromedia Research per Rai del ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala in maniera pesante scendendo dopo anni sotto il 14%. Nel centrodestra recupera la Lega su Fratelli d'Italia L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 20 dicembre Pd - 22,2 (+0,1% rispetto al 13 dicembre) FdI - 19,7% (-0,5%) Lega - 19,6% (+0,6%) M5S - 13,9% (-0,4%) FI - 7,4% (-0,3%) Azione - 4% (+0,2%) Italia Viva - 2,2% (+0,1%) - Euromedia Research per Rai del ...

