Gli scienziati lo vedono per la prima volta su Marte: l’incredibile scoperta. C’è vita sul pianeta? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova ricerca su Marte, condotta in collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella russa, ha rilevato un sito degno di interesse sul pianeta rosso. LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ Si chiama Chandor Chaos ed è situato in una valle lunga 4000 chilometri. Alexey Malakhov ha dichiarato all’ESA che “Abbiamo scoperto che una parte centrale della Valles Marineris era piena d’acqua, molta più acqua di quanto ci aspettassimo”. La scoperta della presenza di acqua in un tempo remoto, apre a nuovi interessanti scenari su Marte. Ora gli scienziati dovranno capire in quale forma fosse presente l’acqua, se ad esempio in forma liquida oppure all’interno di minerali, e se il bacino idrico sia stato ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova ricerca su, condotta in collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella russa, ha rilevato un sito degno di interesse sulrosso. LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ Si chiama Chandor Chaos ed è situato in una valle lunga 4000 chilometri. Alexey Malakhov ha dichiarato all’ESA che “Abbiamo scoperto che una parte centrale della Valles Marineris era piena d’acqua, molta più acqua di quanto ci aspettassimo”. Ladella presenza di acqua in un tempo remoto, apre a nuovi interessanti scenari su. Ora glidovranno capire in quale forma fosse presente l’acqua, se ad esempio in forma liquida oppure all’interno di minerali, e se il bacino idrico sia stato ...

