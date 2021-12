“Gli artisti sono altri”: Silvia Toffanin gela Alex Belli e Delia in diretta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice ridimensiona l’attore e la moglie, al centro dei pettegolezzi dopo il Grande Fratello Vip. Avevamo imparato a conoscere la schiettezza di Silvia Toffanin ai tempi del Prati-Gate, quando la showgirl Pamela Prati parlava di un matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone. E la ritroviamo oggi, al cospetto di Alex Belli Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice ridimensiona l’attore e la moglie, al centro dei pettegolezzi dopo il Grande Fratello Vip. Avevamo imparato a conoscere la schiettezza diai tempi del Prati-Gate, quando la showgirl Pamela Prati parlava di un matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone. E la ritroviamo oggi, al cospetto di

Advertising

zaiapresidente : ??????? Da 19 anni il presepe di sabbia di Jesolo illumina il Natale. Un'opera che ha sempre stupito e che quest'anno… - RealEmisKilla : Dunque, ho realizzato che ho quasi un milione di followers su Twitter, che non è cosa frequente tra gli artisti. Qu… - francigiove1 : @reinadelnulla Ahahahahahahaha diciamo che sono fortunata solo con gli artisti italiani. Poi sono stata e sono cost… - miricordodime : questa cosa che ormai tutti gli artisti mettono una data a Firenze mi rende molto felice - _WhiteThiago : Muoio per gli artisti italiani che si mettono in possa presso balcone random davanti ai 4 grattacieli di Milano per… -