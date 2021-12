“Gli apostoli sono 13”: l’ultimo sfondone di Scalfari che inguaia Repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Lunga vita a Eugenio Scalfari. Il fondatore dell’Espresso procede a grandi falcate verso il secolo di vita, onorato e venerato dai suoi epigoni. Sarà per questo che, nella redazione di Repubblica, nessuno si sogna di strappargli la penna di mano. E lui, da buon papa laico del progressismo, non intende abdicare. Il problema è che, a quasi cent’anni suonati, Scalfari ha perso parecchi colpi. E così, nel suo ultimo articolo di fondo su Repubblica, ti va a scrivere che gli apostoli erano 13. Mala senectus! Probabilmente, ieri nella redazione di Repubblica qualcuno stava sonnecchiando e non si è accorto dello sfondone di Scalfari sui 13 apostoli. Di qui la canzonatura di Dagospia: «Ormai i pezzi di Eugenio non li ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Lunga vita a Eugenio. Il fondatore dell’Espresso procede a grandi falcate verso il secolo di vita, onorato e venerato dai suoi epigoni. Sarà per questo che, nella redazione di, nessuno si sogna di strappargli la penna di mano. E lui, da buon papa laico del progressismo, non intende abdicare. Il problema è che, a quasi cent’anni suonati,ha perso parecchi colpi. E così, nel suo ultimo articolo di fondo su, ti va a scrivere che glierano 13. Mala senectus! Probabilmente, ieri nella redazione diqualcuno stava sonnecchiando e non si è accorto dellodisui 13. Di qui la canzonatura di Dagospia: «Ormai i pezzi di Eugenio non li ...

Advertising

Daviderel4 : RT @GiovaValentini: Non è colpa di Eugenio Scalfari se scrive oggi in un suo articolo che “gli apostoli erano tredici”, ma di chi non si ac… - liviozeta67 : Er benzina ? è l'allenatore ideale. Se dovesse allenare una squadra del Subbuteo. Farebbe bestemmiare anche gli ap… - GiovaValentini : @VicoZanetti Nell’articolo c’è scritto: “Gli apostoli erano tredici uno dei quali però tradì Gesù…”. Ma in quel mom… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: In preparazione al Santo #Natale celebrazione eucaristica per gli #universitari presieduta dall'arcivescovo #Delpini pr… - chiesadimilano : In preparazione al Santo #Natale celebrazione eucaristica per gli #universitari presieduta dall'arcivescovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli apostoli Eugenio Scalfari, clamoroso sfondone: "Quanti erano gli apostoli". Nero su bianco, questa roba Liberoquotidiano.it Cisl in piazza a Roma per chiedere sviluppo e coesione. Anche da Piacenza - piacenzasera.it Dal palco gli interventi di dieci delegati della Cisl di vari settori produttivi e provenienza geografica. “Più Sviluppo, Più Lavoro, Più Coesione Sociale. La Responsabilità in piazza”, con questo slo ...

Ca’ da Mosto, tolti i ponteggi: arriva l’hotel Venice Venice Ultimato il restauro del nuovo albergo in riva al Canal Grande, nel più antico palazzo in pietra della città. Ancora lavori nell’attiguo Ca’ Dolfin, recuperata anche la corte del Leon Bianco ...

Dal palco gli interventi di dieci delegati della Cisl di vari settori produttivi e provenienza geografica. “Più Sviluppo, Più Lavoro, Più Coesione Sociale. La Responsabilità in piazza”, con questo slo ...Ultimato il restauro del nuovo albergo in riva al Canal Grande, nel più antico palazzo in pietra della città. Ancora lavori nell’attiguo Ca’ Dolfin, recuperata anche la corte del Leon Bianco ...