Gli allievi dell’Accademia di Brera fotografano il loro futuro (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’incertezza, il cambiamento come parametro di vita, la necessità di inventare il futuro. Il domani. Se è lo spirito che anima ogni momento delle giovani generazioni di oggi, allora andava ritratto, fermato e documentato, per comprenderne il peso al di là dei fiumi di parole che quotidianamente si spendono. L’ha fatto l’Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con l’Accademia di Brera, amplificando la voce dei giovani artisti dell’Accademia attraverso una mostra fotografica con 150 opere originali. “Domani” è un racconto per immagini di ciò che è stata la pandemia, della vita a cui siamo stati tutti costretti, dall’isolamento forzato alla solitudine, dalla paura all’incertezza riguardo il futuro; è il racconto di una città deserta e di grandi mancanze. Ma non solo. Gli artisti coinvolti hanno dato ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’incertezza, il cambiamento come parametro di vita, la necessità di inventare il. Il domani. Se è lo spirito che anima ogni momento delle giovani generazioni di oggi, allora andava ritratto, fermato e documentato, per comprenderne il peso al di là dei fiumi di parole che quotidianamente si spendono. L’ha fatto l’Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con l’Accademia di, amplificando la voce dei giovani artistiattraverso una mostra fotografica con 150 opere originali. “Domani” è un racconto per immagini di ciò che è stata la pandemia, della vita a cui siamo stati tutti costretti, dall’isolamento forzato alla solitudine, dalla paura all’incertezza riguardo il; è il racconto di una città deserta e di grandi mancanze. Ma non solo. Gli artisti coinvolti hanno dato ...

Advertising

EdicolaElbana : Allievi B Porto Azzurro; Gli Elbani fanno cinquina e archiviano anche il Boracifera in questo fine 2021 - Elenacastaldo98 : RT @xattorneyx: Io ho una profondissima stima per cosmery perché non si abbatte mai, si sta distruggendo per piacere alla celentano e ha an… - myliebes : RT @xattorneyx: Io ho una profondissima stima per cosmery perché non si abbatte mai, si sta distruggendo per piacere alla celentano e ha an… - Dominga46683477 : RT @xattorneyx: Io ho una profondissima stima per cosmery perché non si abbatte mai, si sta distruggendo per piacere alla celentano e ha an… - segnodiluna : ma sfatiamo sta cosa, chi è bravo lo è a prescindere da quello che gli fanno ballare. raramente un ballerino non è… -