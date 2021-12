“Giusto annullare i gol di Atalanta e Milan”, l’AIA allo scoperto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non si placano le polemiche sulla 18esima giornata del campionato di Serie A, si sono registrate tante proteste di Atalanta e Milan per i gol annullati per fuorigioco contro Roma e Napoli. l’AIA è uscita allo scoperto attraverso il presidente Alfredo Trentalange a “La Politica nel Pallone”. La regola dice “chiaramente che se un calciatore fa un’azione che impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone, è fuorigioco. Nel caso di Palomino il contatto c’è e si fa fatica a dire che non c’è un impatto. La decisione di annullare è giusta anche se la modalità poteva essere diversa, l’arbitro doveva andare a fare l’on-field review”. Sull’episodio di Milan-Napoli: “bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non si placano le polemiche sulla 18esima giornata del campionato di Serie A, si sono registrate tante proteste diper i gol annullati per fuorigioco contro Roma e Napoli.è uscitaattraverso il presidente Alfredo Trentalange a “La Politica nel Pne”. La regola dice “chiaramente che se un calciatore fa un’azione che impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pne, è fuorigioco. Nel caso di Palomino il contatto c’è e si fa fatica a dire che non c’è un impatto. La decisione diè giusta anche se la modalità poteva essere diversa, l’arbitro doveva andare a fare l’on-field review”. Sull’episodio di-Napoli: “bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato ...

