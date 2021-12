Giudice Sportivo: multa di 10mila euro al Milan per i cori contro i napoletani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di sanzionare il Milan per i cori di discriminazione territoriali intonati dai tifosi presenti in curva contro i napoletani, nel corso di Milan-Napoli di ieri, a San Siro. Il club rossonero è stato multato per 10mila euro. La decisione è contenuta nel comunicato emesso oggi dopo le gare di ieri. “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di sanzionare ilper idi discriminazione territoriali intonati dai tifosi presenti in curva, nel corso di-Napoli di ieri, a San Siro. Il club rossonero è statoto per. La decisione è contenuta nel comunicato emesso oggi dopo le gare di ieri. “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. L'articolo ilNapolista.

