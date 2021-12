Giudice Sportivo, i calciatori squalificati per la 19ª giornata di Serie A (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 19ª giornata di Serie A: ecco tutti i dettagli Cinque sono i calciatori che, per squalifica, saranno costretti a saltare la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. Nel comunicato del Giudice Sportivo appaiono infatti Biraghi (Fiorentina), Ceccherini e Magnani (Verona), Marin (Cagliari) e Barella (Inter). Comminata anche una multa al Milan di 10mila euro per dei cori di matrice territoriale all’indirizzo dei tifosi del Napoli nella gara giocatasi ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha emesso il comunicato relativo ai giocatoriper la 19ªdiA: ecco tutti i dettagli Cinque sono iche, per squalifica, saranno costretti a saltare la diciannovesimadiA, ultima del girone d’andata. Nel comunicato delappaiono infatti Biraghi (Fiorentina), Ceccherini e Magnani (Verona), Marin (Cagliari) e Barella (Inter). Comminata anche una multa al Milan di 10mila euro per dei cori di matrice territoriale all’indirizzo dei tifosi del Napoli nella gara giocatasi ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

