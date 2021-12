(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre giocatori squalificati per una giornata e 10 miladi ammenda alper idi discriminazione territoriale: lo ha deciso ildella serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato comminato a Cristiano Biraghi (Fiorentina) e a Giangiacomo Magnani del Verona. Tra i non espulsi, fermato per una giornata Federico Ceccherini (Verona). Ilha poi inflitto 10.000di ammenda al“per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. L'articolo proviene ...

Advertising

gilnar76 : #Milan, multa di 10mila euro dal Giudice Sportivo: il motivo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : Serie A giudice sportivo dopo la diciottesima giornata: multa al Milan per cori contro Napoli - #Serie #giudice… - Milannews24_com : Milan, multa di 10mila euro dal Giudice Sportivo: il motivo - SampNews24 : Giudice Sportivo #SerieA: le decisioni dopo la 18a giornata - anteprima24 : ** Giudice sportivo, 10mila euro di #Multa al #Milan per cori contro i napoletani ** -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

ROMA - Il giorno dopo la conclusione del 18° turno di campionato, nonché vigilia del 19°, l'ultimo dell'anno solare e del girone d'andata, ilha inflitto " un'ammenda di 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei ...Ilha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 19ª giornata di Serie A: ecco tutti i dettagli Cinque sono i calciatori che, per squalifica, saranno costretti a ...Tra i fermati non compare nessun giocatore della Dea Sono cinque i calciatori squalificati per l’ultima giornata del girone d’andata. Si tratta di Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giangiacomo Magnani e ...Oltre all'ammenda al club rossonero, il giudice sportivo ha fermato per un turno i veronesi Magnani e Ceccherini e Biraghi della Fiorentina ...