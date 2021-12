Giovane mamma muore di Covid a 29 anni, aveva partorito poche settimane fa (Di lunedì 20 dicembre 2021) muore di Covid a 29 anni. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del casertano, dopo la tragica notizia della morte di Morena di Rauso. La ragazza, estetista di professione, residente nel piccolo comune di Sparanise, aveva scoperto di aver contratto la malattia un mese fa, il 19 novembre, dopo aver partorito un bimbo nell’ospedale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021)dia 29. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del casertano, dopo la tragica notizia della morte di Morena di Rauso. La ragazza, estetista di professione, residente nel piccolo comune di Sparanise,scoperto di aver contratto la malattia un mese fa, il 19 novembre, dopo averun bimbo nell’ospedale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

