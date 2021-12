Giosy Romano nuovo commissario di governo della Zes Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021)è ildiZESnominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna d’intesa con il presidenteRegioneVincenzo De Luca. Avvocato amministrativista, dal 2015 è presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi)provincia di Napoli e presidenteCise, la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico. La ZES interessa 37 comuni dei 550in cui vivono 2.043.800 abitanti pari al 35%popolazione regionale. È costituita da 26 aree considerate ...