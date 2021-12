Giorgia Meloni e l’incontro segreto con Letizia Moratti | è lei la candidata a sorpresa al Quirinale?

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un incontro. Che, come nelle migliori tradizioni, oggi è finito sui giornali. Qualche giorno fa a Romaha avuto un lungo faccia a faccia con, attualmente assessora alla Sanità in Lombardia. Ma soprattutto, potenzialeal. Repubblica oggi racconta che quello tra la leader di Fratelli d’Italia e l’ex sindaca di Milano è stato un colloquio riservato ed è arrivato proprio mentre Matteo Salvini ha aperto le sue personali consultazioni per il Colle. E mentre Silvio Berlusconi aspira ad arrivare alla presidenza della Repubblica. Proprio quest’ultimo potrebbe innervosirsi di più per. Perché un altro candidato di centrodestra allontanerebbe la sua candidatura. D’altro canto i numeri del ...

Dal fronte dell'opposizioneattacca: "Apprendiamo dalla stampa l'ennesima giravolta del governo dei migliori: dopo averci detto che i tamponi erano inutili, pare che l'esecutivo stia ...Parole che dovrebbero arginare le obiezioni da parte dell'opposizione di: " È l'ennesima giravolta del governo, non hanno una strategia ". Ma anche dall'interno della maggioranza: " ...Giorgia Meloni avrebbe incontrato Letizia Moratti, ex ministra dell'Istruzione e attuale assessora al Welfare in Lombardia, per parlare del Quirinale: il retroscena ...Brutte notizie per Berlusconi dalle cronache della corsa al Quirinale. I Graffi di Damato. L’ombra del Torrino del Quirinale si allunga sempre di più sulla politica. Non c’è ...