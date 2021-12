Gianluca Vialli rivela che continua la sua battaglia con il tumore: “L’ospite indesiderato è sempre con come” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il capo delegazione della nazionale italiana di calcio Gianluca Vialli ha vissuto insieme a tutti i tifosi di calcio una lunga estate magica. Spesso è tornato a parlare della sua malattia, da tempo infatti convive con un tumore al pancreas di cui ha sempre parlato a cuore aperto, non nascondendo i momenti di difficoltà. La stessa cosa è accaduta oggi, quando ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Gianluca Vialli parla del tumore L’ex calciatore ha preso parte nelle scorse ore alla presentazione del libro Gianluca gonfia la rete scritto da Matteo Bonetti in diretta sulla tv Cremona 1. Insieme a lui c’erano gli storici ex compagni di squadra Ciro Ferrara, Pietro Vierchowod e Roberto Mancini. In un clima di affetto reciproco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il capo delegazione della nazionale italiana di calcioha vissuto insieme a tutti i tifosi di calcio una lunga estate magica. Spesso è tornato a parlare della sua malattia, da tempo infatti convive con unal pancreas di cui haparlato a cuore aperto, non nascondendo i momenti di difficoltà. La stessa cosa è accaduta oggi, quando ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.parla delL’ex calciatore ha preso parte nelle scorse ore alla presentazione del librogonfia la rete scritto da Matteo Bonetti in diretta sulla tv Cremona 1. Insieme a lui c’erano gli storici ex compagni di squadra Ciro Ferrara, Pietro Vierchowod e Roberto Mancini. In un clima di affetto reciproco ...

Advertising

lapoelkann_ : Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole.… - Corriere : Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» - EmilioMusto1 : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… - Corriere : Gianluca Vialli e la lotta al tumore: «L’ospite indesiderato è ancora con me. Ma io resto ottimista» - BDoltri : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… -