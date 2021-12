Gianluca Vialli e il cancro: «L'ospite indesiderato è ancora con me, ma sono ottimista» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gianluca Vialli non ha ancora vinto la sua battaglia contro il cancro. A dare l'annuncio è proprio l'ex calciatore, intervenuto in una videocall insieme al ct della Nazionale... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 dicembre 2021)non havinto la sua battaglia contro il. A dare l'annuncio è proprio l'ex calciatore, intervenuto in una videocall insieme al ct della Nazionale...

Advertising

Corriere : Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» - fendente1 : RT @annamariamoscar: Calcio, il triste annuncio di Gianluca Vialli: 'L'ospite indesiderato è ancora con me, sono in manutenzione' https://t… - la_staxy : RT @Corriere: Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» - FrncscPltn : Forza Gianluca! - annamariamoscar : Calcio, il triste annuncio di Gianluca Vialli: 'L'ospite indesiderato è ancora con me, sono in manutenzione'… -