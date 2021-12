Giancarlo Magalli, che batosta: ancora brutte notizie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giancarlo Magalli sta vivendo un periodo decisamente negativo tra sentenze di tribunali e decisioni della Rai La nuova avventura televisiva del conduttore è già finita. Il game show Una parola di troppo del noto conduttore chiude i battenti prima del previsto. Giancarlo Magalli (Getty Images)Il programma stava andando in onda su RaiDue, anzi, andrà in onda, ma per l’ultima volta, il 24 dicembre. A gennaio però la programmazione non riprenderà. A dare la notizia è Dagospia, sempre ben informato su queste vicende. Il motivo è ovviamente il basso dato auditel. Troppo poco il 3-4% registrato in queste prime puntate per continuare a investire sul format. Alla fine della scorsa stagione televisiva il conduttore aveva lasciato I fatti vostri, altro storico programma della seconda rete che ha condotto per ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021)sta vivendo un periodo decisamente negativo tra sentenze di tribunali e decisioni della Rai La nuova avventura televisiva del conduttore è già finita. Il game show Una parola di troppo del noto conduttore chiude i battenti prima del previsto.(Getty Images)Il programma stava andando in onda su RaiDue, anzi, andrà in onda, ma per l’ultima volta, il 24 dicembre. A gennaio però la programmazione non riprenderà. A dare la notizia è Dagospia, sempre ben informato su queste vicende. Il motivo è ovviamente il basso dato auditel. Troppo poco il 3-4% registrato in queste prime puntate per continuare a investire sul format. Alla fine della scorsa stagione televisiva il conduttore aveva lasciato I fatti vostri, altro storico programma della seconda rete che ha condotto per ...

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - robertopontillo : prontissimo per una nuova puntata di #UnaParolaDiTroppo con giancarlo magalli - TV_Italiana : #UnaParolaDiTroppo sarà in onda fino alla Vigilia di #Natale. E poi? Giancarlo Magalli spiega quale sarà il futuro… -