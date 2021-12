Giacomo Voli vince All Together Now! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella serata di ieri 19 dicembre, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di All Together Now. Finalmente, dopo un percorso durato ben otto settimane, è stato eletto il vincitore indiscusso di questa quarta edizione. Si tratta di Giacomo Voli che, con la sua incredibile voce, è riuscito a conquistare la giuria e il pubblico a casa. La vittoria gli ha consentito di portare a casa un premio pari a 100.000 euro e la possibilità di registrare una cover con la collaborazione di Radio R101. Giacomo Voli protagonista di quattro manche La finale di ieri sera di All Together Now è stata combattuta da sette concorrenti. Tutti hanno cercato di fare del loro meglio per trionfare, ma è stato Giacomo Voli a convincere i giudici. Il cantante ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella serata di ieri 19 dicembre, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di AllNow. Finalmente, dopo un percorso durato ben otto settimane, è stato eletto il vincitore indiscusso di questa quarta edizione. Si tratta diche, con la sua incredibile voce, è riuscito a conquistare la giuria e il pubblico a casa. La vittoria gli ha consentito di portare a casa un premio pari a 100.000 euro e la possibilità di registrare una cover con la collaborazione di Radio R101.protagonista di quattro manche La finale di ieri sera di AllNow è stata combattuta da sette concorrenti. Tutti hanno cercato di fare del loro meglio per trionfare, ma è statoa conre i giudici. Il cantante ...

Advertising

MediasetPlay : Che emozione! ?????? GIACOMO VOLI è il vincitore della quarta edizione di #AllTogetherNow ?? - statodelsud : Chi è Giacomo Voli, vincitore di All Together Now 2021 - Pino__Merola : Chi è Giacomo Voli, vincitore di All Together Now 2021 - simonecerbella : #Repost @alltogethernowita ... Giacomo è il vincitore di questa edizione di All Together Now ?????? . . . @giacomo.voli - SMSNEWSOFFICIAL : Giacomo Voli è il vincitore della quarta edizione di “All Together Now – La musica è cambiata” -