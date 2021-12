Giacomo Voli vince All together now | il duetto con Anna Tatangelo su ' Shallow' conquista

Advertising

MediasetPlay : Che emozione! ?????? GIACOMO VOLI è il vincitore della quarta edizione di #AllTogetherNow ?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #all together now, vince #giacomo voli: il duetto con Anna Tatangelo su 'Shallow' conquista - blogtivvu : Giacomo Voli ha vinto All together now 2021: sul palco anche la proposta di matrimonio – VIDEO - ilmessaggeroit : #all together now, vince #giacomo voli: il duetto con Anna Tatangelo su 'Shallow' conquista - LRomita54 : @Rita_Pavone_ Carissima Rita, io sicuramente nn ho il tuo stesso 'naso',però, posso dire con certezza che anche x m… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Voli

All Together now è giunto al termine: vincitore il 35enneche porta a casa 110mila euro e potrà registrare una cover con R101.ha trionfato al termine dello scontro finale con Vincenzo Cantiello cantando ' Somedoby to Love ' dei Queen ...ha vinto All together now 2021 . Nel 2014 il cantante ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy classificandosi in seconda posizione. A circa sette anni da questa (quasi) ...All Together now è giunto al termine: vincitore il 35enne Giacomo Voli che porta a casa 110mila euro e potrà registrare una cover con R101. Voli ha trionfato al termine dello ...Aurora Ramazzotti è stata ospite dell’ultima puntata di All Together Now. Lei e la mamma Michelle Hunziker hanno scelto uno scintillante look coordinato. La quarta edizione di All Together Now si è co ...