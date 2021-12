Giacomo Voli ha vinto All together now 2021: sul palco anche la proposta di matrimonio – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giacomo Voli ha vinto All together now 2021. Nel 2014 il cantante ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy classificandosi in seconda posizione. A circa sette anni da questa (quasi) vittoria è arrivato l’effettivo trionfo. Giacomo Voli ha vinto All together now 2021 E’ un premio al mio percorso. – ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)haAllnow. Nel 2014 il cantante ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy classificandosi in seconda posizione. A circa sette anni da questa (quasi) vittoria è arrivato l’effettivo trionfo.haAllnowE’ un premio al mio percorso. – ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

