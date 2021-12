Ghirelli | «Caso Salernitana? Sconcertante Il calcio è falsato»

(Di lunedì 20 dicembre 2021)ha commentato ilin Serie A. Ecco le parole del presidente della Lega Pro A La Politica nel Pallone, trasmissione di Gr Parlamento, il presidente della Lega Pro Francescoha commentato ilin Serie A. Ecco le parole del numero uno della Serie C.– «È, come approccio e come è andata avanti la Serie A. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani. È quando non si rispettano le regole che il». L'articolo proviene daNews 24.

Notizie Calcio - Continua a far discutere ilSalernitana nel calcio italiano. Sulla questione si è pronunciato anche Francesco, presidente della Lega Pro, intervenuto a GR Parlamento. "E' sconcertante quanto stia avvenendo, sia ...... non si rispettano le regole" Il presidente della Lega Pro, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La politica nel pallone', su GR Parlamento. Ha commentato ildella ...L'intervista al numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli, protagonista di un cospicuo excursus relativo al campionato di Lega Pro e non solo ...A La Politica nel Pallone, trasmissione di Gr Parlamento, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato il caso Salernitana in Serie A. Ecco le parole del numero uno della Serie C, ...